O ülkede şiddetli deprem!

Küba'nın güneyinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; merkez üssü Bartolome Maso açıklarında ve derinliği 23,5 kilometre olarak kaydedildi.Abone ol
Küba'nın güneyinde büyüklüğü 6.8 olan bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.
Derinliği 23,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6.8 olduğu belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.