BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  SPOR

Galatasaray, Samsunspor engelini 3 golle aştı

Galatasaray, Samsunspor engelini 3 golle aştı

Galatasaray, Süper Lig’de namağlup unvanını koruyarak Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Galatasaray, Osimhen’in golleri ve Batshuayi’nin son dakikalarda attığı golle üstünlüğü yakaladı. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 31'e çıkarırken, Samsunspor 25 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'de liderliğini namağlup bir şekilde sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırladı. 10 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başlayan mücadelede kazanan taraf, 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Maçtan dakikalar

Maçın başlama düdüğünden henüz 3 dakika sonra Victor Osimhen, Samsunspor ağlarını sarstı ve sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Osimhen'in attığı golden sonra Mauro Icardi ile özdeşleşmiş olan gol müziği 'Aşkın Olayım' çaldı. Bu sırada Nijeryalı oyuncu da Arjantinli yıldızın ikonik gol sevincini yapıp, Icardi formasını tribünlere doğru gösterdi ve sezonu kapatan Icardi'ye 'yanındayız' mesajı verdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına ev sahibi Galatasaray'ın üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda O. Ntcham, Samsunspor'un kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve dakika 50'de skoru eşitledi: 1-1.

Osimhen, 55. dakikada Cimbom'u tekrar öne geçirdi: 2-1.

75. dakikada oyuna giren Batshuayi, 85. dakikada golünü kaydederek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

90+3'te Samsunspor, Bennasser'in penaltı golü ile skoru 3-2 yaptı.

Kıran kırana geçen mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 31'e yükseltti. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Bakan Fidan'dan İslam dünyasına İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı
Bakan Fidan'dan İslam dünyasına İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki
Göztepe uzatmalarda bulduğu gollerle Konyaspor'u mağlup etti
Göztepe uzatmalarda bulduğu gollerle Konyaspor'u mağlup etti
BBP lideri Mustafa Destici'den kayyum uygulamasına ilişkin açıklama
BBP lideri Mustafa Destici'den kayyum uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Afganistan geçici hükümeti, Bakü'de yapılacak iklim konferansına katılacak
Afganistan geçici hükümeti, Bakü'de yapılacak iklim konferansına katılacak
Havalimanları yılın 10 ayında 198 milyon yolcuya hizmet verdi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
Havalimanları yılın 10 ayında 198 milyon yolcuya hizmet verdi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Kayyum' eylemlerinde yakalanan 253 kişiden 33'ü tutuklandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Kayyum' eylemlerinde yakalanan 253 kişiden 33'ü tutuklandı