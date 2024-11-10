BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan'dan İslam dünyasına İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı

Bakan Fidan'dan İslam dünyasına İsrail'e silah ambargosu uygulanması için baskıda bulunma çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e silah ve mühimmat transferinin durdurulması için aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldıklarını belirterek, "Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır." dedi.

Abone ol

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Filistin meselesine ilişkin hitapta bulundu.

Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için de birlik içinde hareket edilmesi ve çağrılara kulak veren ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu aktaran Fidan, aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade ettiğini aktardı.

Fidan, bu durumun sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesi olduğuna dikkati çekerek, bu konularda tek bir sesle konuşulması ama bunun sadece sözde değil, eylemde de olması gerektiğini bildirdi.

"İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz"

Eksik olanın Filistin davası için kararlılık ya da ahlaki zemin değil, zorlayıcı eylemler olduğuna değinen Fidan, akan kanın durdurulması ve "yaklaşmakta olan bölgesel savaşı önlemek için" alınabilecek somut tedbirler olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, bir avuç ülkenin İsrail'in bu savaşı sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz. Türkiye olarak, İsrail'e silah transferinin durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir girişim başlattık. Aralarında BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldık. Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ticareti durdurmak ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine devam eden soykırım davasına müdahil olmak gibi başka araçlar da olduğunu belirten Fidan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek için bir kampanya başlatılması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki
Göztepe uzatmalarda bulduğu gollerle Konyaspor'u mağlup etti
Göztepe uzatmalarda bulduğu gollerle Konyaspor'u mağlup etti
BBP lideri Mustafa Destici'den kayyum uygulamasına ilişkin açıklama
BBP lideri Mustafa Destici'den kayyum uygulamasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
Galatasaray- Samsunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray- Samsunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Afganistan geçici hükümeti, Bakü'de yapılacak iklim konferansına katılacak
Afganistan geçici hükümeti, Bakü'de yapılacak iklim konferansına katılacak
Havalimanları yılın 10 ayında 198 milyon yolcuya hizmet verdi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
Havalimanları yılın 10 ayında 198 milyon yolcuya hizmet verdi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Kayyum' eylemlerinde yakalanan 253 kişiden 33'ü tutuklandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Kayyum' eylemlerinde yakalanan 253 kişiden 33'ü tutuklandı
Kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantina altına alındı
Kuş gribi alarmı! 5 mahalle karantina altına alındı