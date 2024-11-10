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İtalya, Fransa ve Yunanistan'a ait hava yolu şirketleri, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya, Fransa ve Yunanistan'a ait hava yolu şirketleri, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

 İsrail basını, İtalya, Fransa ve Yunanistan'a ait hava yolu şirketlerinin, güvenlik gerekçesiyle ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını durdurduğunu yazdı.

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Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İtalya hava yolu şirketi ITA, İsrail'e gidiş dönüş seferlerini 12 Ocak'a kadar askıya aldığını duyurdu.

ITA'nın, İsrail'de düzenli olarak faaliyet gösteren tek İtalyan şirket olduğu ifade edildi.

Habere göre, Fransa Hava Yolları Air France da İsrail'e 26 Aralık'a kadar tüm seferlerini iptal etti.

Öte yandan Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları da 3 Aralık'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

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