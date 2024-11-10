Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin birliğini bozmaya yönelik her eylem Atatürk'ün emanetine ihanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"Aziz milletim, kurumumuzun kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk'ü ebediyete 86. yılında saygı ile yad ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimizi rabbim muhafaza eylesin. İlk asrını geride bırakıp Türkiye yüzyılına adım atan cumhuriyetimiz için çalışan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

"Bu milletin birliğini bozmaya yönelik her tutum Atatürk'ün emanetine ihanettir"

Bu milletin birliğini bozmaya yönelik her tutum Atatürk'ün emanetine ihanettir. Marazi duruşların gerisindeki saikleri iyi biliyoruz. Türkiye gardırop Atatürkçülerinden çok çekti, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarının zararlarına ulaşmıştır. Atatürk düşmanları ile kol kola girecek kadar zıvanadan çıktılar. Bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ne gaziyi ne cumhuriyet kurumlarını bunlara terk etmedik bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Atatürk'ün yaptıklarını ya da yapamadıklarını tartışmak tarihçilerin ve alanında uzman kişilerin işidir. Atatürk Dil Tarih kurumu bu amaçla hizmet yürütüyor.

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. Kendi kısır çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koyanların foyası ortaya çıktıkça gençlerimiz cumhuriyetine de ha da çok sarılacaktır.

"Gazi'nin ömrü en azından bir on yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka Türkiye görecektik"

Milletimiz her dönem farklı görünümler altında nice sinsi oyunla boğuştu. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır şeklîde ödedik. Gazi'nin ömrü en azından bir on yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi ikinci cihan harbi sonrası bambaşka Türkiye görecektik. Gazi'nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık. Zayıf koalisyonlar kifayetsiz kadrolar ülkemizin geride kalmasına neden oldu.

Ülkemiz pek çok saldırıyı göğüslemek zorunda kaldı. Siyasi mühendisliklerden sabotajlara kadar pek çok tehdit ile yüzleştik. Milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik.

Küresel krizlerin ve kendi dinamiklerimizdeki kimi kırılmalar ile bir süredir yaşanan ekonomik krizlerinin birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz. Heveslenmesinler aldığımız tedbirler ve programlarla bir sınamadan daha alnımızın akı ile çıkacağız.

Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız. Devletimiz ile milletimiz arasındaki bağı tahkim ederek 85 milyonun tek yürek olarak atmasını sağlayacağız. Operasyonlarımızı sürdürürken elimizin altındaki amaç imkan ve fırsatları da sonuna kadar değerlendireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...