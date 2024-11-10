İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombaladı! Çok sayıda ölen var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.

Tanıklar, saldırıda 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.