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HABER /  POLİTİKA

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: 98 adet konser neden tek firmaya verildi?

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: 98 adet konser neden tek firmaya verildi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser veren şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verdiği iddiası tartışılmaya devam ediyor.

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'a bu iddialara yönelik sosyal medya hesabından sorular yöneltmeye devam ediyor;

İhaleleri neden açık yapmadınız?

''Sayın Mansur Yavaş biz size konserleri soruyoruz siz bize kamuoyu anketlerinden bahsediyorsunuz. Size kimse iftira atmıyor soru soruyoruz Ebru Gündeş’e 69 milyon niye verdin ? Mor ve Ötesi 72 milyon niye verdin? Candan Erçetin’e 80 milyon niye verdin? Yaptığınız 98 adet konser neden tek firmaya verildi? İhaleleri neden açık yapmadınız? Bu ihaleleri alan firma sizin seçim kampanyanızı yürüten firmayla aynı mı? Lütfen Sayın Yavaş kamuoyunu doğru bilgilendirin. Sorumuz çok net cevabını verin''

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