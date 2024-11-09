Eyüpspor, Adana'da tek golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 22'ye yükseltirken Adana Demirspor, 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor da deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.