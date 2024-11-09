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Rizespor Trabzonspor maçı (CANLI İZLE)

Rizespor Trabzonspor maçı (CANLI İZLE)

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında büyük bir Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Çaykur Rizespor, kendi sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

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Ligin 12. haftasında, Karadeniz derbisi için Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Rizespor 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek bu mücadelede, Trabzonspor Fenerbahçe yenilgisini unutturmak, Rizespor ise evinde üç puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. 

Fırtına'da, sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi, Serkan Asan ve Nwakaeme ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Savic forma giymeyecek.

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Ghezzal, Ali Sowe

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza.

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