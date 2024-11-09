BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan konser ücreti iddialarına cevap! Canlı yayın için tarih verdi

Mansur Yavaş'tan konser ücreti iddialarına cevap! Canlı yayın için tarih verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser ücretleri tartışması devam ederken yeni bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş canlı yayın tarihi vererek atılan iftiralar üzerine konuşacağını belirtti.

Abone ol

Ankara'da düzenlenen halk konserlerinde sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretler tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" demişti. Mansur Yavaş konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yavaş, pazartesi günü bir açıklama yapacağını söyledi. Hakkındaki iddialara cevap vereceğini aktaran Yavaş, "Pazartesi saat 15.00 da Canlı yayında atılan tüm iftiralara detaylı şekilde cevap vereceğiz. Bu iftiraları atanlar utanacak mı bakalım? Tüm Türkiye'nin izlemesini istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Anketlerde birinci sırada çıktığını ancak son bir ayda kendisine saldırılar olduğunu öne süren Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Son aylarda yapılan 50 anketin hemen hemen hepsinde, başarıyı ölçen kamuoyu araştırmalarından hep birinci çıkıyorum. Son bir ayda bana yönelik ciddi saldırılar var ve bunlar sağlı sollu yapılıyor. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Yarguyu sopa gibi kullanıp kumpas yapmak da FETÖ taktiğidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Asker ailelerine nakit yardımı! Devlet her ay para ödeyecek
Asker ailelerine nakit yardımı! Devlet her ay para ödeyecek
Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçında 5 gol
Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçında 5 gol
Ali Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Ali Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Hepsiburada'da "Efsane 11.11" indirimleri başlıyor
Hepsiburada'da "Efsane 11.11" indirimleri başlıyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
Mahkemede tartışılan ses kaydı! Salim Güran'a o ifadeler dinletildi
Mahkemede tartışılan ses kaydı! Salim Güran'a o ifadeler dinletildi
Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi
Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi
Faturada yeni tarife dönemi Karadeniz'de ilk sondaj Bakan Bayraktar açıkladı
Faturada yeni tarife dönemi Karadeniz'de ilk sondaj Bakan Bayraktar açıkladı
Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu: Kızı açıkladı
Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu: Kızı açıkladı
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif
Suudi Arabistan takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı için 20 milyon euroluk teklif