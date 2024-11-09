Mansur Yavaş'tan konser ücreti iddialarına cevap! Canlı yayın için tarih verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser ücretleri tartışması devam ederken yeni bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş canlı yayın tarihi vererek atılan iftiralar üzerine konuşacağını belirtti.

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Ankara'da düzenlenen halk konserlerinde sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretler tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" demişti. Mansur Yavaş konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yavaş, pazartesi günü bir açıklama yapacağını söyledi. Hakkındaki iddialara cevap vereceğini aktaran Yavaş, "Pazartesi saat 15.00 da Canlı yayında atılan tüm iftiralara detaylı şekilde cevap vereceğiz. Bu iftiraları atanlar utanacak mı bakalım? Tüm Türkiye'nin izlemesini istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Anketlerde birinci sırada çıktığını ancak son bir ayda kendisine saldırılar olduğunu öne süren Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Son aylarda yapılan 50 anketin hemen hemen hepsinde, başarıyı ölçen kamuoyu araştırmalarından hep birinci çıkıyorum. Son bir ayda bana yönelik ciddi saldırılar var ve bunlar sağlı sollu yapılıyor. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Yarguyu sopa gibi kullanıp kumpas yapmak da FETÖ taktiğidir."