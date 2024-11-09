Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut'un son sağlık durumu kızı açıkladı. Eylem Boran, babasının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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Kamuoyunda "Ankaralı Turgut" olarak tanınan Turgut Karataş, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Ağustos ayında hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kanser hücrelerinin karaciğerine kadar sıçradığı öğrenilmişti.

61 yaşındaki şarkıcı, dört gün önce tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi. Ankaralı Turgut'un, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran sosyal medya hesabından babasının son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Babasının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Boran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin... 08/11/2024"