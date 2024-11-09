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İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurdu

İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine bağlı El-Akabe beldesinde bir evi havadan insansız hava aracı (İHA) eşliğinde kuşatarak, eve doğru yoğun şekilde ateş açtı.

Kuşatma altındaki evin yakınında Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırıda bir Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

Çatışmalar sırasında İsrail askerleri kuşattığı evi "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, El-Akabe beldesinde kuşatılan evin çevresinde direnişçiler ile İsrail askerleri arasından şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

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