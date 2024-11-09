Kabine Toplantısı'nda 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve programlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak.

Külliye’nin Cumhurbaşkanlığı merkezi olarak kullanılmaya başlamasından sonra kabine toplantılarının yer aldığı Çankaya Köşkü, böylece uzun bir aradan sonra yeniden hükümet kararlarına ev sahipliği yapmış olacak.

Masada hangi konular var?

Çankaya Köşkü’nde gerçekleşecek Kabine toplantısında, Erdoğan’ın son dönemde Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasi görüşmelerinin sonuçları ele alınacak.

Ayrıca, ABD’deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları ve bölgedeki artan gerilime karşı atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Başkan Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak