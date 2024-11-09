BIST 9.185
DOLAR 34,38
EURO 36,85
ALTIN 2.968,42
HABER /  GÜNCEL

İsrail Suriye’yi vurdu: Çok sayıda asker yaralandı

İsrail Suriye’yi vurdu: Çok sayıda asker yaralandı

İsrail, Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda birçok Suriye askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği açıklandı.

Abone ol

İsrail ordusu bir kez daha Suriye’yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saat 00:45 sıralarında yapılan saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedilirken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada ise, saldırıların askeri tesisleri hedef aldığı kaydedildi. İsrail’den saldırılara dair açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
PTT'den yeni müşterilere özel "Pttcell" kampanyası
PTT'den yeni müşterilere özel "Pttcell" kampanyası
Kabine Toplantısı'nda 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Kabine Toplantısı'nda 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Basketbolda Türk takımları bu hafta 10'da 7 yaptı
Basketbolda Türk takımları bu hafta 10'da 7 yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarıyla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Bakanlığa 500 araç alınacağı" iddialarıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan: Yunanistan’la ilişkilerimizi yapıcı bir yaklaşımla ele aldık
Bakan Fidan: Yunanistan’la ilişkilerimizi yapıcı bir yaklaşımla ele aldık
Son seçim anketinde lider değişmedi! Dört aylık fark oranlara yansıdı
Son seçim anketinde lider değişmedi! Dört aylık fark oranlara yansıdı
Salıncak eyaletlerden Nevada'da seçim sonuçları belli oldu
Salıncak eyaletlerden Nevada'da seçim sonuçları belli oldu
Semih Şentürk içeriden aldığı bilgiyi paylaştı Mourinho iddiası
Semih Şentürk içeriden aldığı bilgiyi paylaştı Mourinho iddiası
Günde 9 saat çalışıp aylık 200 bin lira kazandığını söyleyen usta gündem oldu
Günde 9 saat çalışıp aylık 200 bin lira kazandığını söyleyen usta gündem oldu
Orta Doğu'da gerilim sürüyor: Katar, Hamas'a kapıları kapattı mı?
Orta Doğu'da gerilim sürüyor: Katar, Hamas'a kapıları kapattı mı?
Tunç'tan kayyum açıklaması: "Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz"
Tunç'tan kayyum açıklaması: "Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz"
Ehliyet ve pasaportlara zam kapıda! Günler kala uzun kuyruklar oluştu
Ehliyet ve pasaportlara zam kapıda! Günler kala uzun kuyruklar oluştu