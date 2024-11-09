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Günde 9 saat çalışıp aylık 200 bin lira kazandığını söyleyen usta gündem oldu

Günde 9 saat çalışıp aylık 200 bin lira kazandığını söyleyen usta gündem oldu

İstanbul'da bir inşaatta çalışan işçinin maaşı sosyal medyada gündem oldu. Günde 9 saat çalışan inşaat kalfası, aylık 200 bin TL kazandığını ifade etti.

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Artık beyaz yakalıların ve çoğu esnafın aylık kazancı inşaat işçilerinin maaşının yanına bile yanaşamıyor. Buna rağmen eleman sıkıntısı had safhada...

28 yaşındaki Akif Çalış, inşaat sektörünün hemen her alanında çalıştı. Pendik'te telefon dükkanı da olan Çalış, kalan zamanda kentsel dönüşüme girmiş bir binanın inşaatında çalışıyor. Aylık kazancı ise yaklaşık 200 bin TL...

İnşaatta kalfa olarak çalışan Akif, inşaata getirdiği elemanlardan da komisyon alıyor. Ekibi ile birlikte günde 9 saat çalışıyor. Maaşı birçok sektörde yönetici pozisyonunda çalışanlardan fazla.

"EN KÖTÜ AYDA 200 BİN TL"

TRT Haber'in haberine göre Çalış şunları ifade etti:

"Ben burada sanatımı icra ediyorum. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil. 20 senedir inşaat sektöründeyim, bugün hiçbir şey bilmeyen bir kişi gelsin bize malzeme filan versin en kötü 1-2 bin TL günlük maaşını baz alırsak bu da aylık 45-50 bin TL'ye tekabül ediyor. Kalfa en kötü ayda 200 bin TL para kazanıyor."

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