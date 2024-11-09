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Orta Doğu'da gerilim sürüyor: Katar, Hamas'a kapıları kapattı mı?

Orta Doğu'da gerilim sürüyor: Katar, Hamas'a kapıları kapattı mı?

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Beyrut ve ülkenin güneyi İsrail ordusu tarafından bir kez daha hedef alındı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Suriye'de de patlama sesleri duyuldu. Diğer yandan üst düzey yetkililerin aktardığına göre Katar, Hamas'ı artık ülkede istemediğini söyledi.

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Ortadoğu'da gerilim sürüyor. Ateşkes görüşmelerinden olumlu sonucun çıkmadığı bölgede İsrail ordusu, Hem Lübnan'ın güneyini hem de Beyrut'u art arda hedef aldı.

Sur kentine düzenlenen saldırılarda can kayıpları var. Yaralı sayısı ise 30'un üzerinde.

Lübnan basınına göre saldırılar binalarda büyük hasara ve yangına neden oldu. sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

İsrail Beyrut'un güneyini de vurdu. Dahiye bölgesinde tahliye çağrısının ardından 10'dan fazla hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Bölge basını saldırılarda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı.

Suriye'de İdlib ve Halep kırsalının da saldırıya uğradığı gelen bilgiler arasında.

Katar kapıları kapattı mı? 

Diğer yandan Hamas ile ilgili de önemli açıklamalar var. Üst düzey yetkililerin aktardığına göre ABD, Hamas'ın yapılan son ateşkes teklifine yanaşmaması nedeniyle Katar'a uyarıda bulundu.

İddiaya göre ABD'li yetkililer Hamas'ın Doha'daki varlığının artık kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail basını da buna benzer bir haber paylaştı. Habere göre Katar, Doha'daki Hamas yetkililerinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

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