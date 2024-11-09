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Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ASVEL'i yıktı

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de ASVEL'i yıktı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 8. haftasında deplasmanda LDLC ASVEL'i 77-73 yenerek 6. galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi, 25 sayı atan Nigel Hayes-Davis oldu.

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 8’inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı LDLC ASVEL’i 77-73 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 6’ncı galibiyetini alırken; ASVEL, 6’ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko’da 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

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