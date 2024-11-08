BIST 9.185
DOLAR 34,37
EURO 36,80
ALTIN 2.967,42
HABER /  GÜNCEL

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 213 milyon 477 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bireysel sulama sistemleri desteği 119 milyon 387 bin 782 lira ve kırsal kalkınma yatırımları desteği 94 milyon 89 bin 365 lira olmak üzere, toplam 213 milyon 477 bin 147 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
HAVELSAN'dan açıklama: Sancar bu yıl envantere girecek!
HAVELSAN'dan açıklama: Sancar bu yıl envantere girecek!
Dünya devinden Hakan Çalhanoğlu için rekor teklif
Dünya devinden Hakan Çalhanoğlu için rekor teklif
Naci Görür Elazığ'daki depremi değerlendirdi: Afet beklemiyorum
Naci Görür Elazığ'daki depremi değerlendirdi: Afet beklemiyorum
İsrail askeri üssü ve ABD'ye ait İHA vuruldu
İsrail askeri üssü ve ABD'ye ait İHA vuruldu
KKTC'nin Türk Devletleri Zirvesi'ne katılımı AB'yi kızdırdı
KKTC'nin Türk Devletleri Zirvesi'ne katılımı AB'yi kızdırdı
Opel Türkiye'den sürücülere müjde! Türkiye'ye özel fiyatlandırma
Opel Türkiye'den sürücülere müjde! Türkiye'ye özel fiyatlandırma
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Belediye Başkanı Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
Belediye Başkanı Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a deprem konutları övgüsü
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a deprem konutları övgüsü
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Beynimizi emcükleyen Dilruba 'Yuh yalana gel' diyor! Özgür Özel'in düştüğü duruma bakın!
Beynimizi emcükleyen Dilruba 'Yuh yalana gel' diyor! Özgür Özel'in düştüğü duruma bakın!