Dünya devinden Hakan Çalhanoğlu için rekor teklif

Alman devi Bayern Münih'n milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeni bir girişimde daha bulunmayı planladığı iddia edildi.

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Serie A devi Inter'in ve Milli Takımımızın önemli futbolcularından olan Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih'in ısrarı sürüyor. Alman ekibi, 30 yaşındaki futbolcu için bir kez daha Inter'in kapısını çalacak.

Bayern Münih şansını bir kez daha deneyecek

CaughtOffside'da yer alan habere göre Bayern Münih, Inter için 2025 yaz transfer sezonunda şansını bir kez daha deneyecek. Alman ekibi, yazın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'in futbolcuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle kadrosuna katamamıştı.

Inter 45 milyon Euro bekliyor

Ancak bu kez Inter'in 45 milyon euro dolaylarında bonservis bedeliyle Hakan Çalhanoğlu'nun transferine onay verebileceği iddia edildi. Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun yakın çevresinin bu transfere milli futbolcunun da sıcak baktığını bildirdiği belirtildi.

Transfer gerçekleşirse rekor kıracak

Transferin 45 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu, Türk futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu olarak rekor kıracak.

Manchester City de devreye girebilir

Rodri'nin sakatlığı ve geleceği konusundaki şüpheler nedeniyle Manchester City'nin de bu transfer için harekete geçebileceği konuşuluyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 11 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.