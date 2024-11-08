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İsrail askeri üssü ve ABD'ye ait İHA vuruldu

İsrail askeri üssü ve ABD'ye ait İHA vuruldu

Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde ise ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

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Yemen'in başketin Sana'da düzenlenen Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterisinde konuşan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaşanan olaya ilişkin bilgiler verdi.

İsrail'e ait Nevatim Hava Üssüne "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alan bir operasyon yaptıklarını dile getiren Seri, balistik füzenin hedefini vurduğunu söyledi.

Seri daha sonra sabah saatlerinde El Cevf kentinde faaliyet yürüten ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüklerini de açıkladı.

Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 12'ye yükseldiğini aktaran Seri, Filistin ve Lübnan halkına desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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