BIST 9.185
DOLAR 34,37
EURO 36,95
ALTIN 2.972,05
HABER /  SPOR

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Porto'da oynayan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Abone ol

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosu duyuruldu. Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Milli Takım ilk olarak 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 19 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçla Uluslar Ligi'ni noktalayacak

ÖNCEKİ HABERLER
Beynimizi emcükleyen Dilruba 'Yuh yalana gel' diyor! Özgür Özel'in düştüğü duruma bakın!
Beynimizi emcükleyen Dilruba 'Yuh yalana gel' diyor! Özgür Özel'in düştüğü duruma bakın!
Elazığ'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Elazığ'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Tarihi surlardan düşen Kadriye'den acı haber
Tarihi surlardan düşen Kadriye'den acı haber
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yapay zeka mesajı: 'Fırsat penceresi var' diyerek açıkladı!
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yapay zeka mesajı: 'Fırsat penceresi var' diyerek açıkladı!
İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
Babasının cenaze töreni için Bursa'ya gelmişti! Gurbetçinin talihsiz ölümü...
Babasının cenaze töreni için Bursa'ya gelmişti! Gurbetçinin talihsiz ölümü...
İçişleri Bakanlığı, Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
İçişleri Bakanlığı, Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırmıştı! Yeni gelişme
Oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırmıştı! Yeni gelişme
Bilecik'te ilkokul öğrencileri yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim etti
Bilecik'te ilkokul öğrencileri yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim etti
Narin Güran davasında 2. gün! Aramalarda bulunan kırmızı terlik soruldu
Narin Güran davasında 2. gün! Aramalarda bulunan kırmızı terlik soruldu
Nafaka savaşı! Sunucu Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: İcraya vereceğim
Nafaka savaşı! Sunucu Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: İcraya vereceğim