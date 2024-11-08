A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Porto'da oynayan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

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A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosu duyuruldu. Türkiye'yi tercih eden Porto'dan Deniz Gül, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Milli Takım ilk olarak 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 19 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçla Uluslar Ligi'ni noktalayacak