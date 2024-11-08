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Nafaka savaşı! Sunucu Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: İcraya vereceğim

Nafaka savaşı! Sunucu Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: İcraya vereceğim

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın aylardır nafaka ödemediğini belirtti. Çocuğuna tek başına baktığını söyleyen Erken, eski eşini icraya vereceğini açıkladı.

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Birinci evliliğini Tuncer Öztarhan, ikinci evliliğini Serkan Uçar'la yapan Ece Erken, üçüncü evliliğini Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yapmıştı.

Serkan Uçar'la olaylı bir şekilde boşanan ve aralarındaki problemleri hiçbir zaman çözemeyen Erken'den yeni açıklama geldi. Erken, sosyal medya hesabından son olarak yaptığı açıklamada eski eşini icraya vereceğini söyledi.

Ece Erken şu ifadeleri kullandı: "Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL, o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum"

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