Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisi ile galada! "Sevgilim bizi çekiyorlar..."

Kaya Çilingiroğlu’nun sevgilisi Aslım Kan kimdir?

Ünlü spor yorumcusu ve iş insanı Kaya Çilingiroğlu, son dönemde genç sevgilisi Aslım Kan ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Bir süredir birlikte olan çift, özellikle katıldıkları davetlerde verdikleri samimi pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Mood Ödül Töreninde görüntülenen ikili, sosyal medyada da büyük merak uyandırdı.

61 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu’nun kendisinden 26 yaş küçük olduğu öne sürülen Aslım Kan’ın kim olduğu ise araştırılan konuların başında geliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Aslım Kan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, medyada çok fazla yer almayan bir isim. Bu nedenle kariyeri, aile yaşamı ve geçmişine dair net bilgiler bulunmuyor. Hülya Avşar ile olan evliliğiyle de tanınan Kaya Çilingiroğlu’nun genç sevgilisi, hakkında çok fazla detay bilinmemesine rağmen, çiftin mutluluk pozları magazin dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Aslım Kan’ın kim olduğuna dair bilgiler şimdilik sınırlı olsa da, çiftin bundan sonraki süreçte daha sık objektiflere yansıması bekleniyor.