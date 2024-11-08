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Siirt'te 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Siirt'te 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan lise öğrencilerinde dün akşam yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, hastanede öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polat, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılacak tetkik ve gözlemlerin ardından taburcu edileceklerini bildirdi.

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