Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Trump'ı Türkiye'ye davet ettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump ile samimi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendisini ülkemize davet ettik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump ile samimi bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, "O esnada aile yemeğindeydiler. Seçim sürecini ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ele aldık. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder." dedi.

"Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere pek çok sınamayla karşı karşıyayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-ABD işbirliği ile bunların üstesinden gelmek mümkün. Filistin ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığını durdurmak için Sayın Trump’ın İsrail’e sağlanan silah desteğini kesmesi iyi bir başlangıç olabilir. Trump’ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var. Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail’e 'dur' denilmesini isteriz. (Rusya-Ukrayna) Trump döneminde meseleye çözüm perspektifinden yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek biz bu savaşı kolaylıkla bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Trump, bence çok çok başarılı bir sınavı yılmadan, usanmadan atlattı. Neticede seçimi aldı. Sayın Trump’la daha önceki başkanlık döneminde de beraber çalıştık. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD’nin model ortaklığı tartışılmaz. Yeni dönemde Trump'la görüşmeleri devam ettirerek Orta Doğu’daki gelişmeleri nasıl şekillendireceğimizi telefon diplomasisiyle gelişmelere göre ele alacağız. Temenni ederiz Sayın Trump’ın ikinci döneminde bölgede kalıcı barışın ve huzurun sağlandığı bir dönem inşa edilir. Biz barıştan ve huzurdan yanayız. Biden dönemindeki politikaların devam ettirilmesi bölgede çözümsüzlüğü derinleştirir ve çatışmayı yayar. Bunu asla istemeyiz. Trump’ın ABD başkanlığı, Orta Doğu’daki siyasi ve askeri dengeleri ciddi biçimde etkileyecektir. (Rusya-Ukrayna) Biz iki tarafı da aynı masa etrafında buluşturmayı başarmış bir ülkeyiz. Bunu defalarca yaptık, yine yapabiliriz. Bu savaş artık bitmelidir."

AB ile siyasi bariyerlere takılmadan, eşit koşullarda ilişki biçiminden yana olduklarını belirten Erdoğan, "AB'den kaybedilmiş zamanı telafi edecek vizyoner bir yaklaşım bekliyoruz." dedi.

"Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola yürüme hakkı vermez." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçinin görevi halkına hizmettir, bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değil. Milletin imkanlarının Kandil’deki ve Avrupa’daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız. Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. CHP’li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir." diye konuştu.