Türkiye'nin yeni bankasına izin çıktı

Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik'in faaliyet izni aldığını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kuruluş iznini alan Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik, BDDK’nın 31 Ekim 2024 tarihli Kararı ile faaliyet iznini de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.