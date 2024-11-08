BIST 9.114
DOLAR 34,36
EURO 37,07
ALTIN 2.971,52
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin yeni bankasına izin çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin yeni bankasına izin çıktı

Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik'in faaliyet izni aldığını duyurdu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kuruluş iznini alan Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik, BDDK’nın 31 Ekim 2024 tarihli Kararı ile faaliyet iznini de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de Lidya dönemine ait takılarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Denizli'de Lidya dönemine ait takılarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Obilet'ten doğayla buluşturan 5 rota önerisi
Obilet'ten doğayla buluşturan 5 rota önerisi
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Araç kiralamada yeni dönem! Binlerce liralık para cezası: Kurala uymayan yandı
Araç kiralamada yeni dönem! Binlerce liralık para cezası: Kurala uymayan yandı
Eskişehir'deki eğitim sayesinde meme kanserine yakalandıklarını fark eden anne ile kızı iyileşti
Eskişehir'deki eğitim sayesinde meme kanserine yakalandıklarını fark eden anne ile kızı iyileşti
Medipol'den radyolojinin sağladığı yeni nesil tedavi yöntemleri hakkında değerlendirme
Medipol'den radyolojinin sağladığı yeni nesil tedavi yöntemleri hakkında değerlendirme
AJet'ten avantajlı bilet kampanyası
AJet'ten avantajlı bilet kampanyası
Taksim Meydanı'nda patlayan borudan fışkıran su metro istasyonuna aktı
Taksim Meydanı'nda patlayan borudan fışkıran su metro istasyonuna aktı
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kocaeli'nin iki aylık suyu kaldı! Yüzde 19'a düştü
Kocaeli'nin iki aylık suyu kaldı! Yüzde 19'a düştü