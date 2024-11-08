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Taksim Meydanı'nda patlayan borudan fışkıran su metro istasyonuna aktı

Taksim Meydanı'nda patlayan borudan fışkıran su metro istasyonuna aktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında patlayan borudan fışkıran su metro tavanından istasyona aktı.

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İBB ekiplerince Taksim Meydanında yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Buradan fışkıran su, Tak-ı Zafer Caddesi'nde birikmeye başladı.

Çevreye yayılan su daha sonra M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Taksim Durağı'nın asma tavanından istasyona doğru aktı.

Metroyu kullanmak isteyen yolcular tavandan akan sularla karşılaştı.

Vatandaşlar, ıslanmamak için dikkatle ve güçlükle ilerlerken ekipler de su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları yerleştirerek, önlem almaya çalıştı.

Bölgedeki esnaf ve yolcular, aynı bölgede benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını ifade ederek, İBB yetkililerinden problemin kalıcı şekilde ve hızla çözülmesini talep etti.

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