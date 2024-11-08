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Honda'dan Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerinde kasım ayına özel kampanya

Honda'dan Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerinde kasım ayına özel kampanya

Honda, Civic Sedan ve hibrit ailesinin makyajlanan HR-V e:HEV modellerinde, kasım ayına özel fırsatlar sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın sevilen modellerinden biri olan Civic Sedan'ın Executive+ donanımı için hem özel indirim hem de kredi imkanı sunuluyor.

Yüksek donanım özellikleri ve standart olarak sunulan güvenlik özellikleri ile öne çıkan Civic Sedan'ın Executive+ donanımına özel olarak 135 bin lira indirim ve 200 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.

Makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin lira indirim ve 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.

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