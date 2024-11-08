BIST 8.939
DOLAR 34,36
EURO 37,05
ALTIN 2.969,91
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı

Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı

Hande Fırat, Abdullah Öcalan'ı terör örgütü PKK'ya silah bıraktırması için Meclis'e çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin taleplerini yazdı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasını tekrarladı.

Peki Bahçeli bu çıkışı neden yaptı? MHP kaynaklarıyla konuşan Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin açılımının ayrıntılarını yazısında aktardı.

Bölgenin ateş çemberi olduğunu ve Türkiye'nin kuyatma altında olduğunu düşünen Bahçeli'nin içerideki kırılgan fay hatlarının bertaraf edilmesi adına harekete geçtiğini belirten Fırat, Bahçeli'nin taleplerini de sıraladı:

* Öcalan Fis Köyü’nde aldığı ilk kararı yani sözde Kürdistan Devleti kurma kararını iptal edecek.

* Örgüt elemanları silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edecek. Kendileri adalete teslim olacak. Suçlu olanlar cezalarını çekecek, suçsuz olanlar evlerine gönderilecek.

* Konuşma yeri Meclis, çünkü TBMM Türkiye’dir. Üstelik TBMM içinde grup toplantı salonu gibi alternatifler bulunuyor.

* MHP’ye göre çözüm için İmralı ile DEM arasında bir adım atılması, hükümet yetkililerin de bu adımı sahiplenmesi gerekiyor. Ancak yapıp yapmama konusunda kararın hükümete ait olduğunun da altı çiziliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu
ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu
Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi
Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi
Tottenhan galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme
Tottenhan galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme
AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'
AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bir subayın “hassas görüntülerini” elinde tuttuğu iddiası
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bir subayın “hassas görüntülerini” elinde tuttuğu iddiası
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı
Fenerbahçe Hollanda'dan eli boş döndü
Fenerbahçe Hollanda'dan eli boş döndü
Okan Buruk Avrupa'da zirveye yerleşti
Okan Buruk Avrupa'da zirveye yerleşti
Yunus Akgün’den, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maç art arda gol
Yunus Akgün’den, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maç art arda gol
Putin, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti
Putin, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti
Başakşehir Kopenhag'da avantajı koruyamadı
Başakşehir Kopenhag'da avantajı koruyamadı