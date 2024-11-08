Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı

Hande Fırat, Abdullah Öcalan'ı terör örgütü PKK'ya silah bıraktırması için Meclis'e çağıran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin taleplerini yazdı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasını tekrarladı.

Peki Bahçeli bu çıkışı neden yaptı? MHP kaynaklarıyla konuşan Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin açılımının ayrıntılarını yazısında aktardı.

Bölgenin ateş çemberi olduğunu ve Türkiye'nin kuyatma altında olduğunu düşünen Bahçeli'nin içerideki kırılgan fay hatlarının bertaraf edilmesi adına harekete geçtiğini belirten Fırat, Bahçeli'nin taleplerini de sıraladı:

* Öcalan Fis Köyü’nde aldığı ilk kararı yani sözde Kürdistan Devleti kurma kararını iptal edecek.

* Örgüt elemanları silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edecek. Kendileri adalete teslim olacak. Suçlu olanlar cezalarını çekecek, suçsuz olanlar evlerine gönderilecek.

* Konuşma yeri Meclis, çünkü TBMM Türkiye’dir. Üstelik TBMM içinde grup toplantı salonu gibi alternatifler bulunuyor.

* MHP’ye göre çözüm için İmralı ile DEM arasında bir adım atılması, hükümet yetkililerin de bu adımı sahiplenmesi gerekiyor. Ancak yapıp yapmama konusunda kararın hükümete ait olduğunun da altı çiziliyor.