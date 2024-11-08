AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kırgızistan'da düzenlediği zirveye, uluslararası alanda sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "gözlemci" olarak çağırılması, Avrupa Birliği'nde rahatsızlık yarattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın (OTS) 11. zirvesinde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yanı sıra "KKTC Cumhurbaşkanı" sıfatıyla Ersin Tatar da gözlemci olarak yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karşı çıktığı bu davete, Brüksel de sessiz kalmadı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelişmeyi sert bir dille eleştirdi ve bu daveti, "Kıbrıslı Türk ayrılıkçı oluşumunu meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Borrell, 7 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği, OTS'nin Kıbrıslı Türk ayrılıkçı varlığını, uluslararası alanda tanınmayan sözde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, dün Bişkek'te gerçekleşen zirve de dahil olmak üzere, gözlemci statüsü vererek meşrulaştırmaya yönelik tekrarlanan girişimlerini reddediyor" dedi.