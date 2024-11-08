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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta oynanan 17 maçla sona erdi.

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Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.

Ligin 4. haftasında dün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-Tottenham: 3-2

AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1

Manchester United-PAOK: 2-0

Ajax-Maccabi Tel-Aviv:5-0

Lazio-Porto: 2-1

Viktoria Plzen-Real Sociedad : 2-1

Dinamo Kiev-Ferencvaros: 0-4

Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2

RFS-Anderlecht: 1-1

Eintracht Frankfurt-Slavia Prag: 1-0

Olympiakos-Glasgow Rangers: 1-1

Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2

Union Saint-Gilloise-Roma: 1-1

Ludogorets-Athletic Bilbao: 1-2

Nice-Twente: 2-2

FCSB-Midtjylland: 2-0

Elfsborg-Braga: 1-1

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