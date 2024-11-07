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Biden'dan yenilgi sonrası açıklama! Trump'a mesaj

Biden'dan yenilgi sonrası açıklama! Trump'a mesaj

ABD Başkanı Biden, seçim yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Biden, yenilgiyi kabul ederek Trump'ı tebrik etti.

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ABD'de yapılan seçimlerde Trump'a karşı seçimi kaybeden tarafta olan Biden, seçim sonrası kameralar karşısında ilk kez konuştu.

'KABUL EDİYORUZ'

Beyaz Saray'ın bahçesinde ABD halkına seslenen Biden, "Seçimleri kazanan Trump'ı dün arayıp tebrik ettim. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir yetki devri yapacağız.Ülkenizi sadece kazandığınızda sevemezsiniz, kaybettiğinizde de sevmeniz lazım." dedi.

Seçim sonuçları ve oylama süreci hakkında konuşan Biden, “Bu seçim dürüst, adil ve şeffaftır. Kazan ya da kaybet, güvenilir bir seçim oldu” dedi.

Biden, Harris için “O harika bir karaktere, gerçek bir karaktere sahip,” dedi. Biden sözlerini “O ve tüm ekibi yürüttükleri kampanya ile gurur duymalılar.” cümlesiyle devam ettirdi.

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