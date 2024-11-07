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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir görüşme gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

AB'YE TAM ÜYELİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti.

GAZZE VE LÜBNAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

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