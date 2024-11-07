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Köyde çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Köyde çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir köyde çıkan ve 10'dan fazla eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği 10'dan fazla evi saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütülüyor.

Söndürme çalışmasına havadan destek için helikopter beklendiği öğrenildi.

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