Almanya'nın sanayi üretiminde beklentilerin üzerinde düşüş

Almanya'da sanayi üretimi, eylülde aylık yüzde 2,5 geriledi. Piyasaların beklentisi düşüşün yüzde 1 oranında gerçekleşeceği yönündeydi. Üreticiler sipariş yetersizliğinden şikayet ederken Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, durumun yıl başında değişeceğini öngördü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azaldı. Sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 2,6 artmıştı. Piyasaların eylül beklentisi ise yüzde 1 oranında düşüştü.

Geçici verilerde aylık yüzde 2,9 artış olarak açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2,6 olarak revize edildi.

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Verilere göre eylülde enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi aylık yüzde 2,7 düştü. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 4 ve ara malı üretimi yüzde 1,6 geriledi. Tüketim malları üretiminde yüzde 1,4, enerji üretiminde yüzde 2,1 ve inşaat üretiminde yüzde 1,4 düşüş yaşandı.

Destatis açıklamasında, "Otomotiv sektöründe takvim etkisinden arındırılmış üretim, Ağustos 2024'teki yüzde 15,4'lük artışın ardından Eylül 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 7,8 düştü. Otomotiv endüstrisinde gözlemlenen önemli dalgalanmalar, geçtiğimiz aylarda üretimin genel gelişimi üzerinde ciddi bir etki oluşturdu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, kimya endüstrisinin üretimi eylülde yüzde 4,3 düşerken makine mühendisliğinin üretimi yüzde 1,7 arttı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, jeopolitik belirsizlikler ve azalan sipariş durumu göz önüne alındığında, Alman imalat sanayisinin yakın zamana kadar çok zayıf kaldığı belirtilerek, özellikle yurt dışından gelen siparişlerdeki son olumlu gelişmenin durumun yıl başında değişeceğine işaret ettiği ifade edildi.