BIST 8.804
DOLAR 34,24
EURO 37,08
ALTIN 2.953,64
HABER /  SPOR

Alanyaspor'da Fatih Tekke'nin yeri çabuk doldu

Alanyaspor'da Fatih Tekke'nin yeri çabuk doldu

Bugün teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıklayan Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Abone ol

Gün içinde Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyuran Alanyaspor, dün Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Sami Uğurlu ile anlaştığını açıkladı. Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Sami Uğurlu!" ifadelerine yer verildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, Sami Uğurlu ile Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Boşalan teknik direktörlük koltuğuna anlaştıkları Sami Uğurlu'yu getirdiklerini anlatan Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İnşallah bu karar, hem kulübümüz hem de hocamız için hayırlı olur. Bugünden itibaren futbol takımımız kendisine emanet. Hayırlı olsun, aramıza hoş geldin." dedi.

"Alanyaspor'un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum"

Turuncu-yeşilli ekibin yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ise Alanyaspor'un Süper Lig'de yıllardır gösterdiği performansın, kulüp yapısının doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye liginde başarılara alışkın bir takıma geldiğini dile getiren Uğurlu, "Üst taraflarda bulunan, güçlü oyuncuları, teknik ekibi ve sağlam kulüp yapısıyla değerli bir kulüp olduğunu biliyoruz. Daha önce Kasımpaşa'da elde ettiğimiz başarıların çok daha ötesine geçebilmek adına böyle bir tercih yapmak istedim. Çünkü bir sonraki adımı en doğru şekilde atabilmek için Alanyaspor'un en doğru kulüp olduğunu düşünüyordum. Burada elde edeceğimiz başarıların bizleri çok daha farklı yerlere getireceğini biliyorum. Alanyaspor, sadece oyuncu performanslarıyla değil, teknik direktörlerinin performanslarıyla da farklı bir yerde duruyor. Bu nedenle Alanyaspor'un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Uğurlu, Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kulübün gelişimine katkı sağlamak için ekibiyle çok fazla çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Uğurlu, "Kulübün yapısının ve bizim oyun anlayışımızın birbiriyle örtüştüğünü söyleyebilirim. Kulübün geldiği ve gelmek istediği nokta ile bizim hedeflerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu tercihte bunun ciddi bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu transfer sürecinde anlayış gösteren Turgay Ciner'e ve Kasımpaşa Kulübüne de teşekkür ediyorum. Burada yapmamız gereken önemli işler var ve bunun içinde çalışmalıyız. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te börekçide taciz kavgası! Sanık, kadına gönderdiği mesajı mahkemede söyledi: "Evli olduğunu bilmiyordum"
Pendik'te börekçide taciz kavgası! Sanık, kadına gönderdiği mesajı mahkemede söyledi: "Evli olduğunu bilmiyordum"
420 kişinin işten çıkarıldığı iddiası! Mardin Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi
420 kişinin işten çıkarıldığı iddiası! Mardin Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi
ABD'den soykırımcı İsrail'e 5 yeni nesil F-15IA savaş uçağı
ABD'den soykırımcı İsrail'e 5 yeni nesil F-15IA savaş uçağı
ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Fatih Erbakan: Bu sene asgari ücretin 35 bin TL’ye çıkarılması lazım çünkü...
Fatih Erbakan: Bu sene asgari ücretin 35 bin TL’ye çıkarılması lazım çünkü...
Citroen'den kasım ayına özel kredi koşulları ve fiyat teklifleri
Citroen'den kasım ayına özel kredi koşulları ve fiyat teklifleri
Bursa'da iki farklı noktada orman yangını!
Bursa'da iki farklı noktada orman yangını!
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Ne kadar oldu?
Antalya'da bir vatandaş Trump'ın ABD başkanı seçilmesini böyle kutladı...
Antalya'da bir vatandaş Trump'ın ABD başkanı seçilmesini böyle kutladı...
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
MSB'den ABD'nin Suriye'den çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama
MSB'den ABD'nin Suriye'den çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama
Narin davasında en dikkat çeken an! Hakim, abi Enes Güran'dan özür diledi
Narin davasında en dikkat çeken an! Hakim, abi Enes Güran'dan özür diledi