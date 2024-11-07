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Antalya'da bir vatandaş Trump'ın ABD başkanı seçilmesini böyle kutladı...

Antalya'da bir vatandaş Trump'ın ABD başkanı seçilmesini böyle kutladı...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesini kutlamak için halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

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Çiftçi Malları Koruma Başkanı da olan meyve sebze üreticisi Beyazıt Işık, hayranı olduğu Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasını ilginç bir şekilde kutladı.

Deposundan Çınaraltı Meydanı'na getirdiği yaklaşık 500 kilogram turp ile 2 bin ejder meyvesini ücretsiz dağıtan Işık, gazetecilere, Trump'a hayranlık duyduğunu ve seçimi kazanacağına dair arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini söyledi.

Trump'ın 2016'daki ilk seçim zaferini de turp dağıtarak kutladığını hatırlatan Işık, "Bu yıl yine dostum ve sevdiğim biri olarak gördüğüm Trump Başkan'ın seçimi kazanması zaferini kutluyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın dostu olması nedeniyle de kendisiyle gurur duyuyorum." dedi.

Işık, eskiden beri Trump hayranı olduğunu belirterek, ABD'de bulunduğu 1995 yılında kendisiyle bir sefer görüşme şansı yakaladığını kaydetti.

Turp ile Trump isimleri arasında yazım benzerliği olduğuna dikkati çeken Işık, "Turp, Trump Başkan'ın bir simgesidir. Turp benim de simgemdir. İkimizin dostluğundan dolayı Turp ve Ejder dağıtıyorum. Ejder meyvesi de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin anlamıdır. Ejder gibi kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığını yeniden kazanmıştır." diye konuştu.

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