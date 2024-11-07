BIST 8.863
DOLAR 34,23
EURO 36,96
ALTIN 2.935,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da iş makinesi eve daldı: 1 yaralı

Bartın'da iş makinesi eve daldı: 1 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Samat Mahallesi mevkisinde bulunan TOKİ konutlarında kömür taşıyan kepçe, fren arızası sonucu kontrolden çıkarak Abdulkadir O'ya ait zemin kattaki eve girdi.

Aile bireylerinin kahvaltı yaptığı sırada iş makinesinin büyük gürültüyle duvarı yıkarak salona girdiği kazada, iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Nuriye O. (45) hafif yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Çevrede kısa süreli paniğe yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik faaliyet izni aldı
Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik faaliyet izni aldı
Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Narin Güran cinayeti davasına ilişkin paylaşım
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Narin Güran cinayeti davasına ilişkin paylaşım
Türk Telekom'dan mobil ve fiberde güçlü büyüme
Türk Telekom'dan mobil ve fiberde güçlü büyüme
TOKİ’den dev kampanya! 235 bin lirası olana 3+1 ev fırsatı
TOKİ’den dev kampanya! 235 bin lirası olana 3+1 ev fırsatı
Çin Devlet Başkanı Cinping'ten ABD başkanı seçilen Trump'a mesaj
Çin Devlet Başkanı Cinping'ten ABD başkanı seçilen Trump'a mesaj
Yalova'da mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten çıkarıldı
Yalova'da mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten çıkarıldı
Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak!
Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak!
Fatih'te 4 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 5 kişiyi ekipler kurtardı
Fatih'te 4 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 5 kişiyi ekipler kurtardı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak! Abdulkadir Uraloğlu tüm detayları paylaştı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak! Abdulkadir Uraloğlu tüm detayları paylaştı
Sinan Ateş Davası'ndaki tahliyelere yapılan itirazlara ret
Sinan Ateş Davası'ndaki tahliyelere yapılan itirazlara ret
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı! Adliye koridorunda bu sloganı attılar
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı! Adliye koridorunda bu sloganı attılar