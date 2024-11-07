Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak!

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığını duyurdu.

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Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandıracağı belirtildi.

Şirketin sabit maliyetleri 300 milyar yen (2 milyar dolar), değişken maliyetleri ise 100 milyar yen (650 milyon dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, "Nissan bunu başarmak için küresel üretim kapasitesini yüzde 20 ve küresel iş gücünü 9 bin kişi azaltacak." ifadesine yer verildi.

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon adete geriledi.