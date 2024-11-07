BIST 8.852
DOLAR 34,24
EURO 36,94
ALTIN 2.937,69
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nissan 9 bin kişiyi işten çıkaracak!

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta 9 bin kişiyi işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 azaltmayı planladığını duyurdu.

Abone ol

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandıracağı belirtildi.

Şirketin sabit maliyetleri 300 milyar yen (2 milyar dolar), değişken maliyetleri ise 100 milyar yen (650 milyon dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, "Nissan bunu başarmak için küresel üretim kapasitesini yüzde 20 ve küresel iş gücünü 9 bin kişi azaltacak." ifadesine yer verildi.

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon adete geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te 4 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 5 kişiyi ekipler kurtardı
Fatih'te 4 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 5 kişiyi ekipler kurtardı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak! Abdulkadir Uraloğlu tüm detayları paylaştı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak! Abdulkadir Uraloğlu tüm detayları paylaştı
Sinan Ateş Davası'ndaki tahliyelere yapılan itirazlara ret
Sinan Ateş Davası'ndaki tahliyelere yapılan itirazlara ret
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı! Adliye koridorunda bu sloganı attılar
Duruşma salonuna alınmayan avukatlardan 'Gülben Ergen' isyanı! Adliye koridorunda bu sloganı attılar
Arif Güran fenalaştı! Duruşma salonundan çıkarıldı
Arif Güran fenalaştı! Duruşma salonundan çıkarıldı
Almanya'da yeni maliye bakanı atandı
Almanya'da yeni maliye bakanı atandı
DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Mehmet Tunç'a soruşturma
DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Mehmet Tunç'a soruşturma
Narin Güran davasında mahkeme salonunu şoke eden 'cinsel ilişki' iddiası
Narin Güran davasında mahkeme salonunu şoke eden 'cinsel ilişki' iddiası
Sapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Sapanca Gölü'nde su miktarı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Dünyanın '100 marka şehri' belli oldu Türkiye'den 3 şehir listeye girdi
Dünyanın '100 marka şehri' belli oldu Türkiye'den 3 şehir listeye girdi
Okullarda ilk ara tatili başlıyor! MEB duyurdu
Okullarda ilk ara tatili başlıyor! MEB duyurdu