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HABER /  DÜNYA

Almanya'da yeni maliye bakanı atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da yeni maliye bakanı atandı

Almanya'da Maliye Bakanlığına Jörg Kukies'in atandığı, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in görevine devam edeceği bildirildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies'i atadığı duyuruldu.

Ekonomi alanında doktorası olan Kukies, Başbakan Scholz'un ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.

Öte yandan, FDP'li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılmasına rağmen görevde kalmayı planladığını ve partisinden ayrıldığını bildirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Wissing, Lindner'in görevden alınmasının ardından Şansölye Scholz'un kendisinden Federal Ulaştırma Bakanlığı'na liderlik etmeye devam etmesini istediğini söyledi.

FDP'ye zarar vermemek için partisinden istifa ettiğini belirten Wissing, başka partiye katılmayacağını ifade etti.

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