Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahiplerini buldu

2024 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü, Golbol Kadın Milli Takımı ile milli yüzücü Kuzey Tunçelli kazandı.

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Koç Holdingden yapılan açıklamaya göre, yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan Mustafa V. Koç'un idealleri ışığında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğinde hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'nin olimpiyatlara ilk katılışının 100. yılında, 8. kez sahibini buldu.

Kalıcı teması "Olimpik Değerlere Katkı" olarak belirlenen ödül töreni, Koç ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

100'e yakın aday arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün bu yılki sahipleri Golbol Kadın Milli Takımı ile milli yüzücü Kuzey Tunçelli oldu.

"Mustafa V. Koç bizlere ilham vermeye devam ediyor"

Açıklamada, törendeki görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç, "Mustafa'yı, bu anlamlı gecede sevgi ve özlemle anmak istiyorum. O, sadece başarılı bir iş insanı değil, cömertliği ve samimiyetiyle iz bırakan bir liderdi. Hayatını değerleri doğrultusunda yaşayan, ailesine ve dostlarına her zaman vakit ayıran ve hayatın her anını dolu dolu yaşayan biriydi. Bizlere de ilham vermeye devam ediyor. Onun adını taşıyan bu ödülle ülkemizi temsil eden değerli isimleri takdir etmekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'na katılışının 100. yılı olduğuna ve yıllar boyunca sayısı artan sporcu sayısı ile spor dallarına dikkati çeken Koç, bu yıl olimpik ve paralimpik tüm branşlarda mücadele eden sporcuları tebrik etti.

Jüri olarak ödül töreniyle ilgili yeni bir karar aldıklarına değinen Koç, "Mustafa V. Koç Spor Ödülü jürisi olarak, ödülün ilk yılı itibarıyla hem olimpik hem paralimpik sporcularımıza Seçici Kurulumuzda yer verdik ve yıllar içerisinde, her iki dalda da sporcu ve takımlarımızı ödüllendirdik. 2024 yılı itibarıyla aldığımız yeni bir kararı sizlerle paylaşmak isterim. Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü bu yıldan başlayarak her yıl hem olimpik hem de paralimpik branşlarda birer takım, sporcu ya da kuruluşa verme kararı aldık, yönetmeliğimizde gerekli düzenlemeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Takım olarak her zaman zirveyi hedefledik"

Türkiye Golbol Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk da bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük bir onur duyduklarını, takım olarak her zaman zirveyi hedeflediklerini, bu yolculukta attıkları her adım ile tüm çalışmalarının, kazandıkları başarıların temelini oluşturduğunu belirtti.

Son yıllarda kazandıkları başarıları hatırlatan Altunoluk, şunları kaydetti:

"2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda arka arkaya kazandığımız altın madalyalar, bizim azmimizin ve kararlılığımızın bir göstergesi. Aynı zamanda dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları ile de bu istikrarı koruduk. Bu başarılar yalnızca biz sporcuların değil, bizi destekleyen herkesin eseri. Merhum Mustafa V. Koç'un Türk sporuna ve sporcusuna katkıları, bizim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onun adını taşıyan bu ödülü almak, takımımız için tarifsiz bir gurur kaynağı. Engel yoktur. Biz engelimizi aştık. Kazandığımız başarıların, gelecek nesillere ilham vermesini, kız çocuklarına umut olmasını, Türkiye'de golbol sporunun daha da güçlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz."

"Benim yelkenlerim; yüzmeye olan tutkum, kazanma azmim ve disiplinimdi"

Mustafa V. Koç'un "Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser değişmesini bekler ve gerçekçiyse yelkenlerini ona göre ayarlar." sözlerine atıfta bulunan milli yüzücü Kuzey Tunçelli ise "İşte, biz de bu kıymetli cümlenin etrafında bir hayal kurduk. Rüzgarından şikayet etmeden, değişmesini beklemeden, yelkenlerimizi ona göre ayarlayarak. 10 yıl önce, 25 metrelik bir havuzda başlayan hikayemde, yeterli imkan ve donanım yoktu belki ama, rüzgarına göre ayarlayabileceğim yelkenlerim vardı. Benim yelkenlerim; yüzmeye olan tutkum, kazanma azmim ve disiplinimdi." şeklinde görüş belirtti.

2024 Yaz Olimpiyatları 1500 metre serbest yarışında finalde yüzerek Türkiye olimpiyat tarihinde finale kalan ilk Türk yüzücüsü ünvanının sahibi ve 2024 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda büyüklerde altın madalyanın sahibi 17 yaşındaki Tunçelli, bu kez büyüklerde dünya rekoru kırmak ve Türkiye tarihinin olimpiyatlarda ilk çoklu madalya kazanan sporcusu olmayı hedeflediğini, bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Tek amacım, Türk bayrağımızı göklere çekmek, tüm halkımızı, kulübümü ve burada olan herkesi gururlandırmak olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ödül töreninin bu yılki onur konukları ise ilk olimpiyat madalyalı milli kadın sporcu, judo antrenörü, beden eğitimi öğretmeni, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu üyesi Hülya Şenyurt ve paralimpik okçuluk dünya şampiyonu, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları okçuluk şampiyonu, Mustafa V. Koç Spor Ödülü 2017 kazananı Gizem Girişmen oldu.