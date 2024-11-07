BIST 8.890
DOLAR 34,23
EURO 37,00
ALTIN 2.930,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakanlık görüntülerin ardından harekete geçti!

Bakanlık görüntülerin ardından harekete geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir otoparkın önünde oyun oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacak, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacak.

Abone ol

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor
Avustralya, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor
İYİ Parti'nin 'kalıcı yaz saati' önergesi reddedildi
İYİ Parti'nin 'kalıcı yaz saati' önergesi reddedildi
Donald Trump'ın yeni A takımı şekilleniyor muhtemel isimler ortaya çıktı
Donald Trump'ın yeni A takımı şekilleniyor muhtemel isimler ortaya çıktı
Narin Güran cinayetinde artık hesap zamanı! Tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi
Narin Güran cinayetinde artık hesap zamanı! Tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
2024'ün "en sıcak yıl" olacağı kesinleşti
2024'ün "en sıcak yıl" olacağı kesinleşti
Telefonda görüştü! Joe Biden'den Donald Trump'a davet
Telefonda görüştü! Joe Biden'den Donald Trump'a davet
Boğaz'ın en değerli yalısını Petrol Kralı 32 milyon dolara aldı
Boğaz'ın en değerli yalısını Petrol Kralı 32 milyon dolara aldı
"Mercek-27" operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı
"Mercek-27" operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! 5 bin TL teklif var
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! 5 bin TL teklif var
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer belediye kadrolarına akrabalarını doldurmuş
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer belediye kadrolarına akrabalarını doldurmuş