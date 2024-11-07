BIST 8.890
DOLAR 34,23
EURO 37,00
ALTIN 2.930,18
HABER /  GÜNCEL

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! 5 bin TL teklif var

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! 5 bin TL teklif var

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan 2 bin TL’lik burs ve kredi tutarı her yıl asgari ücret artışı birlikte enflasyon oranına göre hükümet tarafından yeniden belirleniyor. 2025 yılında da KYK burs ve kredi tutarı bu oranlar dikkate alınarak yeniden yükselecek. İşte 2 bin lira olan ödemenin ne kadar olacağına ilişkin merak edilen o rakamın detayları…

Abone ol

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği 2025 yılı KYK burs ve kredi ödeme miktarı netleşmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 bütçesinde yer alan rakamlara göre, burs ve kredilere yüzde 30 civarında bir artış olabileceği belirtildi.
Üniversite öğrencilerine verilen 2 bin liralık kredi ve burs desteğinin 2025 yılında 2 bin 500 -2 bin 600 lira arasında bir rakama çıkarılacağı öğrenildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet partileri, 2 bin liralık burs ve kredi desteğinin 5 bin liraya çıkarılmasını istedi, ancak bu konuda verilen önerge kabul görmedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredilerdeki artış konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Burs desteğinden 630 bin, kredi desteğinden ise 900 bin civarında üniversite öğrencisi yararlanıyor. Bakan Bak, kredi borcunun geri ödemesindeki endeks ve gecikme faizi uygulamasının kaldırıldığı 3 Kasım 2022’den bu yana 30 milyar 478 milyon liralık borcun silindiğini de açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel
Acun Ilıcalı'dan önce "tamam" diyen sonra "hayır" diyen Galatasaray'a tepki
Acun Ilıcalı'dan önce "tamam" diyen sonra "hayır" diyen Galatasaray'a tepki
Almanya'da koalisyon ortağı FDP, tüm bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı
Almanya'da koalisyon ortağı FDP, tüm bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı
Hakan Çalhanoğlu gol attı İnter kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı
Hakan Çalhanoğlu gol attı İnter kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı
Hakim ve savcıların derecelerinin yükselmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların derecelerinin yükselmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Despot Zombie: Strateji tutkunları için heyecan verici bir macera
Despot Zombie: Strateji tutkunları için heyecan verici bir macera
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti! Galatasaray'dan şok cevap!
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti! Galatasaray'dan şok cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti
Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi