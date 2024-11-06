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Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti! Galatasaray'dan şok cevap!

Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti! Galatasaray'dan şok cevap!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, iki kulübün maçlarındaki tartışmalı pozisyonları, yabancı hakemlerin değerlendirme yapacağına dair açıklamasını yalanladı. Hatipoğlu, böyle bir karar alınmadan yapılan açıklamayı "samimiyetsizlik" olarak nitelendirerek, Acun Ilıcalı ve arkadaşlarının tavırlarının kötü niyetli olduğunu belirtti.

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını yalanladı. 

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklaması; 

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."

Acun Ilıcalı ne demişti?

Acun Ilıcalı X hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Hatipoğlu ile konuşmaları sonrası anlaşmaya vardıklarını ve iki takımın maçlarının 2 yabancı hakem tarafından raporlanacağını ifade etmişti. 

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

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