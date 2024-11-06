Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği Süper Lig maçının ardından yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edilerek tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

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Süper Lig’in on birinci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

Nwakaeme sakatlandı

Bordo-mavili ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor’un o açıklaması:

“Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi.”