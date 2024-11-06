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New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı

New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı

New York borsası, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi sonrasında güne ralli yaparak başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,07 artışla 43.519,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi, yüzde 2,06 kazançla 5.901,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,26 artarak 18.856,08 puana çıktı.

Üç endeks de tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Trump'ın ABD'de başkanlık seçimlerini kazanması, dolar ve hisse senetlerini desteklerken, pay piyasaları güne yükselişle başladı.

Analistler, seçim sonuçlarının küresel piyasaları etkilediğini belirterek, yatırımcıların yeni yönetim altında köklü politika ve ekonomik değişimlere hazırlandığını kaydetti.

Cumhuriyetçi partinin Senato'daki kontrolü ele geçirdiğini aktaran analistler, yatırımcıların Trump'ın ikinci başkanlık döneminde vergi indirimleri ve tarifelerle şirketleri destekleyeceği, bunun da ekonomik büyüme ile şirket karlarını artıracağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Seçim sonuçları piyasa hareketlerine de yansıdı. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 18 baz puan artışla yüzde 4,47'e yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,29'a ulaştı.

Dolar endeksi de yüzde 1,75 artarak 105,24 değerine çıktı.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 75 bin 361 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 74 bin 282 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın vereceği faiz kararının da beklendiğine işaret etti.

Para piyasalarında, Fed'in yarın 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 99 olarak fiyatlandı.

Öte yandan, ABD'de Trump'ın seçim zaferi eski başkanın medya şirketiyle, destekçisi Elon Musk'ın şirketinin hisselerine kazanç getirdi.

Trump Media & Technology'nin hisseleri yüzde 24 kazançla güne başlarken, yüzde 14 artış kaydeden Tesla'nın hisse fiyatı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki artış da dikkati çekerken, ABD'li bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 9, Bank of America'nın hisseleri yüzde 8 ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 14 yükseldi.

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