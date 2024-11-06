BIST 8.862
DOLAR 34,23
EURO 36,75
ALTIN 2.931,94
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

 Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu

16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'da tören düzenlendi
Şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'da tören düzenlendi
CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 30 bin lira olmalı
CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 30 bin lira olmalı
"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?
ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi
ABD'de Trump'ın zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu
ABD'de Trump'ın zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu
RTÜK'ten Narin Güran davası öncesi uyarı
RTÜK'ten Narin Güran davası öncesi uyarı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir
İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...