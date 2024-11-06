Beşiktaş Malmö engelini 2 golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Temsilcimiz Beşiktaş ile Malmö, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. İsveç ekibinin tek golünü ise 90+3'te Sören Rieks attı.
Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 6 puana yükselirken, Malmö 3 puanda kaldı
Beşiktaş - Malmö maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.
90'GOL! Malmö, Rieks'in golüyle farkı 1'e indirdi.
85'GOL! Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'la skoru 2-0 yaptı. Orta alandan topu alan Semih ceza yayına kadar sokuldu. Semih'in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
76'GOL! Beşiktaş, Muci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Svensson ceza sahasının sağından içeri çevirdi. Arka direkte Muci'nin vuruşuyla top ağlara gitti.
66'Rafa Silva ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Rafa'nın şık vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
55'Savunmadan topu alarak sol kanattan atağa çıkan Rafa hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Ceza sahasında savunmanın müdahalesi sonucu top kornere gitti. Hakem aut kararı verdi.
52'Rafa sol kanattan içeri çevirdi. Kale önünde savunma topu uzaklaştırdı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
45'Malmö gole çok yaklaştı! Botheim ceza sahası içinde ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak Mert'in bakışları arasında auta çıktı.
42'Beşiktaş'ta Semih sağ kanattan ceza alanı içindeki Joao Mario'ya uzun bir top yolladı. Kaleci Friedrich son anda kalesini boşaltarak topa sahip oldu.
36'Beşiktaş'ta Masuaku'nun sol kanattan etkili ortasında Malmö savunmasında Jansson'un ters vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.
27'Beşiktaş kalesinde büyük tehlike! Arka direkte müsait pozisyonda topla buluşan Isaac Kiese Thelin'in vuruşunda kaleci Mert Günok'tan kritik bir kurtarış geldi.
26'Beşiktaş'ta Muçi ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top az farkla yandan auta çıktı.
19'Muçi, Ndour'a pasını gönderdi. Ndour sağ kanattan ortasını yaptı ve top Joao Mario'yu aştı.
15'Bu dakikalarda maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.
6'Joao Mario sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top Malmö kalecisinin kucağında kaldı.
5'Masuaku sol kanattan atağa çıkmak isterken yerde kaldı. Beşikta serbest vuruş kazandı.
3'Sol kanattan ceza sahasına giren Bolin kale önüne kesti. Ön direkte Gedson'un müdahalesiyle top kornere gitti.
1'İlk düdük geldi ve Dolmabahçe'de zorlu 90 dakika başladı.
Beşiktaş - Malmö ilk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva, Semih
Malmö: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin