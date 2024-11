ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanarak tarihi bir ikinci döneme imza attı. Öte yandan Cumhuriyetçilerin Senato'da da kontrolü ele geçirmesi bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 277 olurken, 18 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 224 delege elde etti. İşte seçim sonuçlarına göre eyaletlerin durumu...

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü, dünyanın birçok yerinde ilgiyle takip ediliyor.

Trump’ın kazandığı eyaletler (27): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin

Harris’in kazandığı eyaletler (18+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi