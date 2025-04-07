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Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı

Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı

Erzurum'da bir kargo firmasına ait kamyonun 6 araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Ahmet Kaban idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyon, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Burada duramayan kamyon, kaza yerinden yaklaşık 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza yerleri trafik ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada yaralanan sürücü Kaban ile Oğuzhan B, Taner B, Abdulbaki G, Ali D, Cihadhan A. ve Burak D. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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